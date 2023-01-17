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1 час назад

Слух: в сеть утекла дата выхода Crash Team Rumble

Игромания.ру

Пользователь Twitter под ником Canadian Guy Eh опубликовал скриншот странички британского интернет-магазина Hit, который, вероятно, раньше времени указал дату выхода мультиплеерной Crash Team Rumble.

Стала известна дата выхода Crash Team Rumble
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно представленной на сайте информации, релиз игры состоится уже 4 апреля 2023 года, несмотря на то, что с момента анонса прошло всего полтора месяца. Удивляет и указанная цена — 64 фунта стерлингов (чуть больше 5400 рублей) ритейлеры Великобритании обычно просят за AAA-проекты.

Пользователи сети отмечают, что ценник может оказаться ошибкой или «заглушкой». Малайзийский магазин TinyRobot также начал принимать предварительные заказы, однако просит за игру всего 50 малайзийских ринггитов (около 800 рублей) и обещает релиз ещё раньше — 17 марта 2023 года.

Crash Team Rumble представляет собой мультиплеерную забаву, в которой восемь игроков, поделённых на две команды, противостоят друг другу в различных режимах. Официально её релиз запланирован на 2023 год для консолей обоих поколений PlayStation и Xbox.

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