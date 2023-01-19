Ubisoft отменила разработку своей «убийцы» Overwatch

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что Ubisoft отменила разработку своего онлайн-экшена Project Q, который позиционировался как «убийца Overwatch». При этом несколько дней назад Том сообщал, что скоро стартует бета-тестирование игры.

Хендерсон при этом не может подтвердить, что Project Q — одна из трёх недавно отменённых Ubisoft игр. Сам издатель пока не опроверг и не подтвердил слова журналиста.