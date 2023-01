Лучшие аниме игры на ПК — подборка

Persona 5 Royal

AI: The Somnium Files

Создатель серии визуальных новелл Zero Escape Котаро Утикоси никогда не боялся смелых экспериментов, но AI: The Somnium Files — пожалуй, его самая эксцентричная работа. Отчасти sci-fi триллер, отчасти остросюжетный нуар-детектив и самую малость абсурдная комедия. Следователю Канамэ Датэ предстоит выследить серийного убийцу, изучая места преступлений, опрашивая свидетелей и, конечно же, погружаясь в сны и воспоминания людей, полные странных намеков и головоломок. AI: The Somnium Files — весьма своеобразная новелла, которая понравится далеко не всем ценителям жанра. Но те, кому придется по душе фирменный почерк Утикоси, могут открыть для себя неповторимое приключение, которое запоминается надолго.