Лучшие аниме игры на ПК — подборка

Япония обожает аниме-игры, но западный релиз получают лишь немногие — да и те, чаще всего, оставляют желать лучшего. Если вы давно хотели поиграть во что-нибудь в стилистике аниме, но не хотите тратить время на второсортный шлак, никаких проблем: вот пять отличных аниме-игр, с которыми обязательно стоит познакомиться.

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Persona 5 Royal

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Persona 5 вряд ли нуждается в представлении: это одна из самых высоко оцененных JRPG последних лет, которая значительно подняла планку качества в жанре. История о группе подростков-изгоев, которые решили бороться против социальной несправедливости, прокрадываясь в подсознание прогнивших взрослых, без преувеличений покорила весь мир. Серьезно, если вы хоть немного интересуетесь JRPG, не проходите мимо Persona 5. Она великолепно объединяет элементы пошаговой тактики, визуальной новеллы и симулятора свиданий в незабываемый, полный эмоций опыт. Кроме того, игра не так давно вышла на ПК, причем сразу в дополненном и расширенном издании Royal.

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AI: The Somnium Files

Создатель серии визуальных новелл Zero Escape Котаро Утикоси никогда не боялся смелых экспериментов, но AI: The Somnium Files — пожалуй, его самая эксцентричная работа. Отчасти sci-fi триллер, отчасти остросюжетный нуар-детектив и самую малость абсурдная комедия. Следователю Канамэ Датэ предстоит выследить серийного убийцу, изучая места преступлений, опрашивая свидетелей и, конечно же, погружаясь в сны и воспоминания людей, полные странных намеков и головоломок. AI: The Somnium Files — весьма своеобразная новелла, которая понравится далеко не всем ценителям жанра. Но те, кому придется по душе фирменный почерк Утикоси, могут открыть для себя неповторимое приключение, которое запоминается надолго.

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GUILTY GEAR -STRIVE-

Студия Arc System Works знакома каждому поклоннику аниме-файтингов. Dragon Ball FigherZ, серия BlazBlue, DNF Duel, Granblue Fantasy Versus, Persona 4 Arena… Разработчики заслужили свою репутацию благодаря захватывающим, но довольно сложным играм, которые нередко отталкивают новичков высоким порогом вхождения. К счастью, сейчас приобщиться к жанру гораздо проще — GUILTY GEAR -STRIVE- предназначена как для старых поклонников франшизы Guilty Gear, так и для новых. Отличный визуальный дизайн, шикарная музыка, богатый выбор персонажей и боевая система, в которой не трудно разобраться, но сложно освоить в совершенстве… Ах, да — и безупречный сетевой код, обеспечивающий онлайн-матчи без малейших лагов.

Arc System Works

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV со стороны может отталкивать поклонников JRPG жанром. В отличие от большинства предыдущих частей серии, четырнадцатая — MMORPG, где то и дело придется взаимодействовать с другими игроками, чтобы, например, проходить подземелья. Но это не главное. Да, в Final Fantasy XIV есть все характерные для ММО элементы: разные классы, тонны контента, опциональный гринд, рейды, сезонные активности и так далее, однако прежде всего внимания заслуживает сюжет. Долгий и, первое время, немного проседающий, но крайне увлекательный и на редкость хорошо прописанный. Причем не только по меркам MMORPG, но и на фоне многих других популярных JRPG.

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Neon White

Neon White нельзя назвать «аниме-игрой» в привычном смысле слова, однако она целиком и полностью обязана аниме своим существованием. Аркадный, высокоскоростной инди-шутер, ставший одной из главных независимых сенсаций 2022 года, трещит по швам от отсылок и оммажей к самым разным аниме-сериалам: не зря ведь главный герой говорит голосом Стива Блума — он озвучил Спайка Шпигеля в английском дубляже «Ковбоя Бибопа». Помимо этого, Neon White может послужить неплохим введением в жанр арена-шутеров для новичков.