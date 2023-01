FIFA 23 сместила God of War: Ragnarok с позиции лидера розницы Британии

Лидером последней недели в рознице Британии снова оказалась FIFA 23, которая сместила с главной позиции God of War: Ragnarok.Этому не помешало и падение продаж первой на 20%, поскольку показатели самой Ragnarok рухнули на 38%. У Modern Warfare 2, занявшей третье место, наблюдается падение в 15%, а у Mario Kart 8: Deluxe — в 22% (4 строчка топа). Пятая позиция отошла Nintendo Switch Sports (падение продаж в 26%). При этом общие продажи розницы упали на 23% по сравнению с прошлой неделей.

Чарт за неделю с 8 по 14 января(в скобках указано место неделей ранее) FIFA 23 (2); God of War: Ragnarok (1); Call of Duty: Modern Warfare 2 (3); Mario Kart 8 Deluxe (4); Nintendo Switch Sports (6); Pokemon Violet (5); Minecraft (9); Animal Crossing: New Horizons (8); Pokemon Scarlet (7); GTA V (11). Чарт за неделю с 1 по 7 января