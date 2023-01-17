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10 минут назад

Китайский игровой рынок упал впервые за двадцать лет

Игромания.ру

Как сообщает South China Morning Post, в 2022 году продажи игр в Китае упали на 10,3%, до 39,7 миллиарда долларов. Это первый случай сокращения китайского игрового рынка как минимум за двадцать лет — данные начали публиковаться в 2003 году.

Китайский игровой рынок упал впервые за двадцать лет
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Мобильные игры в 2022 году представляли 70% китайского рынка. И их прибыли снизились на 14,4% до 28,4 млрд долларов.

По данным аналитической компании CNG, уменьшилось также количество игроков, пусть и немного — всего на 0,33%. Сейчас их общее количество составляет 664 миллиона. Снижение прибылей также замечено в киберспортивном бизнесе, на 14%. Сейчас этот рынок приносит 21,3 млрд долларов.

Ассоциация видит причины падения в давлении на отрасль. На это повлияли как ограничения COVID-19, так и сокращение расходов потребителей и проблемы с набором персонала. Растёт также зарубежная конкуренция на фоне строгого государственного регулирования и правительственных ограничений времени и трат игроков.

В прошлом году в стране было одобрено 512 игровых лицензий, в том числе 468 отечественных игр и 44 зарубежных. Это намного меньше, чем в 2021 году: 679 и 76 соответственно.По мнению аналитиков, падение крупнейшего в мире игрового рынка говорит о том, что снизятся и доходы на глобальном рынке.

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