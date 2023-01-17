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1 час назад

Банк России ответил фанату игры Brawl Stars о введении кристаллов в качестве валюты РФ

Елена Прошина

Представитель Банка России ответил фанату мобильной игры Brawl Stars, смогут ли гемы стать национальной валютой РФ. Ответ появился в официальной группе банка во «ВКонтакте».

Банк России ответил фанату игры Brawl Stars о новой валюте РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователь под псевдонимом «Не-Придумал Фамилию» спросил в комментариях группы, смогут ли гемы из игры Brawl Stars «в перспективе стать основой валютой в России?». Представители Банка России коротко ответил: «Нет».

Соцсети

На это фанаты игры попросили привести «хотя бы три аргумента», почему гемы не имеют потенциала.

Ранее стало известно, что российский школьник проиграл в мобильной игре Brawl Stars 2,5 млн рублей. По словам его матери, сын решил найти единомышленников мессенджере и наткнулся на чат, где предлагали делать ставки на киберспортивные турниры по этой игре. Подросток поставил 1,8 миллиона рублей, которые он перевел на QIWI Кошелек. Остальную сумму он перевел через терминал.

Игры,Банк России,Qiwi,
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