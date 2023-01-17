Банк России ответил фанату игры Brawl Stars о новой валюте РФ

Пользователь под псевдонимом «Не-Придумал Фамилию» спросил в комментариях группы, смогут ли гемы из игры Brawl Stars «в перспективе стать основой валютой в России?». Представители Банка России коротко ответил: «Нет».

На это фанаты игры попросили привести «хотя бы три аргумента», почему гемы не имеют потенциала.

Ранее стало известно, что российский школьник проиграл в мобильной игре Brawl Stars 2,5 млн рублей. По словам его матери, сын решил найти единомышленников мессенджере и наткнулся на чат, где предлагали делать ставки на киберспортивные турниры по этой игре. Подросток поставил 1,8 миллиона рублей, которые он перевел на QIWI Кошелек. Остальную сумму он перевел через терминал.