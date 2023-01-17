В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Завтра в «Мире танков» выйдет обновление «Тридевятое царство» с Кощеем и Бабой Ягой

Чемпионат.com

Lesta Games, отвечающая за развитие «Мира танков» в России, представила обновление 1.19.1, включающее в себя серию захватывающих активностей и известный режим «Стальной охотник».

В «Мире танков» выйдет обновление с Кощеем и Бабой Ягой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С 18 января по 1 февраля в игре будет доступен особый боевой пропуск «Тридевятое царство», который позволит окунуться в атмосферу русских народных сказок вместе с героями нового боевого пропуска: Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, Иваном Царевичем и Василисой Прекрасной, которых игроки смогут получить в качестве командиров с уникальной озвучкой.

Финальной наградой бесплатной ветки станет новый премиум — танк Карачун. Обладатели премиум-пропуска, помимо игрового имущества, получат дополнительные награды, включая 3D-стиль Кащея на вышеупомянутый танк, который раз в день будет приносить золото на аккаунт.

Также авторы анонсировали новое событие на Глобальной карте. Его детали раскроют позже. Сейчас известно лишь то, что у всех кланов в «Мире танков» будет возможность сойтись в жарком противостоянии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители