Авторы Motorsport Games угрожают сливом исходного кода игр

По данным инсайдера Тома Хендерсона, один из сотрудников Motorsport Games угрожал слить в сеть исходный код нескольких игр студии.

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Так он пытается повлиять на генерального директора студии Дмитрия Козко, чтобы добиться для работников положенных им выплат. Среди проектов упоминаются NASCAR: Ignition 21, NASCAR: HEAT 5, Indycar и KartKraft. Если сотрудники не получат выплат до 25 января, то код этих игр окажется в сети.

Другие разработчики не удивились подобному развитию событий — по их словам, автору угроз «нечего терять». Ранее стало известно, что студия фактически осталась без управления, поскольку на фоне споров о финансировании её покинул весь совет директоров.

При этом в комментариях к прошлым сообщениям было отмечено, что сотрудники подразделения из России не получали выплат с октября. Некоторым предложили переехать в Грузию своими силами, чтобы забрать положенные им деньги.