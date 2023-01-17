В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
30 минут назад

Хендерсон: авторы Motorsport Games угрожают сливом исходного кода игр

Игромания.ру

По данным инсайдера Тома Хендерсона, один из сотрудников Motorsport Games угрожал слить в сеть исходный код нескольких игр студии.

Авторы Motorsport Games угрожают сливом исходного кода игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так он пытается повлиять на генерального директора студии Дмитрия Козко, чтобы добиться для работников положенных им выплат. Среди проектов упоминаются NASCAR: Ignition 21, NASCAR: HEAT 5, Indycar и KartKraft. Если сотрудники не получат выплат до 25 января, то код этих игр окажется в сети.

Другие разработчики не удивились подобному развитию событий — по их словам, автору угроз «нечего терять». Ранее стало известно, что студия фактически осталась без управления, поскольку на фоне споров о финансировании её покинул весь совет директоров.

При этом в комментариях к прошлым сообщениям было отмечено, что сотрудники подразделения из России не получали выплат с октября. Некоторым предложили переехать в Грузию своими силами, чтобы забрать положенные им деньги.

Работники полагают, что следующая игра студии, Indycar, дойдёт до релиза, однако NASCAR 23 перенесут на 2024 год.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители