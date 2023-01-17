Игровые журналисты поделились свежими впечатлениями от русской Atomic Heart

Несколько игровых изданий поделились свежими превью грядущего экшена Atomic Heart после прохождения ранних уровней. В целом мнения критиков сошлись: Atomic Heart — это красивая игра, которая может пострадать от нераскрытого потенциала. Собрали ниже самые любопытные моменты и яркие впечатления.

IGN опубликовало финальное превью Atomic Heart (ноябрьское превью можно найти здесь). Журналист вновь отметил, что игра ощущается действительно сложной, а с сильными врагами приходится сталкиваться уже в самом начале прохождения.

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Издание особенно похвалило упрощённый сбор ресурсов с помощью полимерной перчатки, притягивающей к себе необходимые предметы, а также музыкальное сопровождение игры, над которым работал композитор DOOM и DOOM Eternal.

Что не понравилось IGN, так это болтливый протагонист Atomic Heart, напоминающий «четырнадцатилетнего фаната Fortnite». Журналиста также напрягли разговоры с похотливым продавцом оружия под названием НОРА, которая, кажется, делится «грязными» комментариями на постоянной основе.

Кроме того, есть опасения по поводу того, что в открытом мире игры недостаточно интересных мест для исследования.

Издание PC Gamer подтверждает: трейлеры не врали — визуальная составляющая Atomic Heart действительно впечатляет. К сожалению, разработчики не углубились в «исторический советский социализм», а ограничились эдакими пасхалками, связанными с тем временем. Здесь есть только устаревшие шутки о системе социального кредита, «Ну, погоди!», играющая в комнатах с сохранением, а также советские пропагандистские плакаты. Зато Atomic Heart наполнили большим количеством юмора, который, правда, может быстро утомить.

Журналист PC Gamer признался, что его не зацепило повествование, а в игровом процессе ему не хватило той гибкости, которую он ожидает видеть в «иммерсивном» симуляторе.Polygon назвала Atomic Heart неплохой игрой, которая отбрасывает геймеров назад к «коридорным шутерам с захватывающим художественным оформлением». По мнению журналиста, проект может показать себя хорошо в Game Pass — если аудитория свыкнется с его русскими корнями, а сами разработчики исправят замеченные баги (на PC).

Издание GameSpot опубликовало 10 минут прохождения Atomic Heart с демонстрацией боя и головоломок (без комментариев). Журналисты отмечают, что проект Mundfish понравится всем фанатам «старых» игр Bioshock.