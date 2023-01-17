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1 час назад

В свежем геймплее Atomic Heart показали зрелищные сражения с роботами и головоломки

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня зарубежные игровые издания опубликовали свежий геймплей игры Atomic Heart от отечественной студии Mundfish. Ролик от издания GameSpot длится ровно десять минут.

В новом геймплее Atomic Heart показали зрелищные сражения с роботами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В показанном фрагменте можно увидеть передвижение главного героя на автомобиле и сражение с роботами. В бою протагонист использует оружия ближнего и дальнего боя, а также различные способности. А ещё в отрезок попало решение головоломки.

Издание IGN опубликовало финальное превью Atomic Heart. Журналист издания назвал проект «большевистским BioShock». Также он отметил, что в игре увлекательная история и мощная боевая система. Всё это также дополняет уникальный сеттинг.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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