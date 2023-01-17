Авторы PUBG Battlegrounds выпустили трейлер с новинками магазина

Создатели PUBG Battlegrounds опубликовали свежий трейлер, посвящённый январскому обновлению внутриигрового магазина.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Прямо сейчас в PUBG Battlegrounds начинается «Весенний фестиваль 2023» с четырьмя хранителями, которые будут оберегать игроков на протяжении всего года. В этом месяце разработчики добавят в игру новые предметы и полный комплект из 4 улучшаемых скинов оружия, посвящённых хранителям «Белому тигру», «Фениксу», «Чёрной черепахе» и «Лазурному дракону».

Костюмы хранителей и материалы для мастерской можно также получить за участие в «Весеннем фестивале 2023» и прохождение миссий.

С полным обновление магазина можно ознакомиться здесь. Период продажи:

PC — с 18 января по 2 марта;

консоли — с 26 января по 9 марта.