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1 час назад

Авторы PUBG Battlegrounds выпустили трейлер свежего обновления магазина

Игромания.ру

Создатели PUBG Battlegrounds опубликовали свежий трейлер, посвящённый январскому обновлению внутриигрового магазина.

Авторы PUBG Battlegrounds выпустили трейлер с новинками магазина
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Прямо сейчас в PUBG Battlegrounds начинается «Весенний фестиваль 2023» с четырьмя хранителями, которые будут оберегать игроков на протяжении всего года. В этом месяце разработчики добавят в игру новые предметы и полный комплект из 4 улучшаемых скинов оружия, посвящённых хранителям «Белому тигру», «Фениксу», «Чёрной черепахе» и «Лазурному дракону».

Костюмы хранителей и материалы для мастерской можно также получить за участие в «Весеннем фестивале 2023» и прохождение миссий.

С полным обновление магазина можно ознакомиться здесь. Период продажи:

  • PC — с 18 января по 2 марта;
  • консоли — с 26 января по 9 марта.

Кроме того, на официальном сайте PUBG Battlegrounds появился раздел, где пользователи могут посмотреть личные игровые итоги за 2022 год. Для их отображения нужно зайти на сайт под своей учетной записью. Там же можно ознакомиться и с общей прошлогодней статистикой проекта.

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