Звезда игр Metal Gear заинтриговал фанатов

Американский актер Квинтон Флинн, ставший звездой благодаря роли Джека «Райдена» в играх серии Metal Gear, заинтриговал фанатов, намекнув на новые анонсы. Сообщение он опубликовал в Twitter.

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«Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить анонсы в ближайшие недели», — написал актер.

Флинн не уточнил, о каких проектах идет речь, однако в сети давно публикуют неофициальную информацию о новых проектах в серии Metal Gear.

Свое сообщение Флинн оставил в комментариях к твиту геймера, который напомнил о скорой 10-летней годовщине Metal Gear Rising: Revengeance, в которой Райден был главным персонажем.

Официально Konami, издатель последних игр серии, не анонсировала никакие проекты по Metal Gear. Однако, по данным инсайдеров, в настоящее время разрабатываются ремастеры основных частей Metal Gear Solid, а также ремейки Metal Gear Solid 3: Snake Eater и оригинальной Metal Gear Solid.

Metal Gear Rising: Revengeance вышла 19 февраля 2013 года на PS3 и Xbox 360, а в начале 2014 года появилась и на ПК. В 2022 году игра снова стала крайне популярной из-за мемов по мотивам игры. В связи с этим блогеры стали снова активно публиковать ролики про Rising.