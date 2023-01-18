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23 минуты назад

Звезда игр Metal Gear заинтриговал фанатов

Газета.Ruиещё 2

Американский актер Квинтон Флинн, ставший звездой благодаря роли Джека «Райдена» в играх серии Metal Gear, заинтриговал фанатов, намекнув на новые анонсы. Сообщение он опубликовал в Twitter.

Звезда игр Metal Gear заинтриговал фанатов
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить анонсы в ближайшие недели», — написал актер.

Флинн не уточнил, о каких проектах идет речь, однако в сети давно публикуют неофициальную информацию о новых проектах в серии Metal Gear.

Свое сообщение Флинн оставил в комментариях к твиту геймера, который напомнил о скорой 10-летней годовщине Metal Gear Rising: Revengeance, в которой Райден был главным персонажем.

Официально Konami, издатель последних игр серии, не анонсировала никакие проекты по Metal Gear. Однако, по данным инсайдеров, в настоящее время разрабатываются ремастеры основных частей Metal Gear Solid, а также ремейки Metal Gear Solid 3: Snake Eater и оригинальной Metal Gear Solid.

Metal Gear Rising: Revengeance вышла 19 февраля 2013 года на PS3 и Xbox 360, а в начале 2014 года появилась и на ПК. В 2022 году игра снова стала крайне популярной из-за мемов по мотивам игры. В связи с этим блогеры стали снова активно публиковать ролики про Rising.

Ранее японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что не собирается участвовать в разработке новых игр серии Metal Gear Solid. Кодзима, который руководил разработкой последних номерных частей MGS, планирует создавать только собственные проекты. Официально авторские права на Metal Gear принадлежат компании Konami.

Игры,Хидео Кодзима,
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