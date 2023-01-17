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1 час назад

Собака стримерши Elden Ring случайно спасла персонажа благодаря танцевальному коврику

Чемпионат.com

Стримерша под ником MissMikkaa получила известность в сообществе фанатов Elden Ring, поскольку проходила игру самыми сложными и необычными способами. Девушка очень любит играть в проект с помощью танцевального коврика.

Собака стримерши Elden Ring случайно спасла персонажа хозяйки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На недавнем стриме MissMikkaa отошла от коврика и оставила игру открытой. В этот момент её собака по кличке Йоши искала лакомства в комнате и наступила на коврик. Благодаря некоторым действиям четвероногий друг переместил персонажа стримерши, и тот сумел выжить после огненного дыхания дракона.

Девушка в шутку отметила, что Йоши играет в Elden Ring лучше, чем некоторые геймеры.

Моя собака играет в Elden Ring лучше, чем ты? Йоши выполнял миссию по поиску лакомств и случайно доблестно выступил против дракона. Он сделал движения и спас персонажа от огня. Герой!

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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