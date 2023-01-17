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1 час назад

Автор настолок по Dark Souls и Elden Ring считает, что «золотой век» D&D подходит к концу

Игромания.ру

На прошлой неделе мы рассказывали о спорной ситуации, связанной с обновлением лицензии D&D (OGL 1.1). Утечка новой версии вызвала в игровой индустрии настоящую волну негодования со стороны как фанатов, так и партнёров Wizards of the Coast.

Автор настолок по Dark Souls предрек конец эпохи D&D
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что многие пользователи уже отменили свои подписки на D&D Beyond и подписали петицию, чтобы остановить обновление открытой лицензии. И оправдания Wizards of the Coast уже не помогут репутации компании.

По крайней мере, в этом уверен Ричард Август из Steamforged Games, ведущий сценарист настольных ролевых игр по Dark Souls и Elden Ring. По его словам, оригинальная версия открытой лицензии D&D представляла собой «яркую экосистему» и «блестящую маркетинговую стратегию», которая превратила бренд из нишевой настольной игры в мировое имя.

Однако недавние споры о OGL 1.1 сильно пошатнули эту экосистему, а Wizards of the Coast навсегда потеряла доверие к себе. Август считает, что D&D может перестать быть «настольной игрой номер один», особенно после того, как были анонсированы открытая лицензия Pathfinder и система Project Black Flag. Теперь создатели контента дважды подумают, прежде чем связываться с Wizards of the Coast. Вместо этого они смогут творить в экосистемах RPG, которые не попытаются их обокрасть.

Август высказал предположение о том, что «золотой век» D&D действительно может подходить к концу. Многие игры перестанут быть в тени известного бренда, а на рынке появится гораздо больше крупных проектов.

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