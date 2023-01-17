В «Отряде самоубийц» будет боевой пропуск и микротранзакции

Издание Twisted Voxel обратило внимание на просочившийся в сеть скриншот с главного меню Suicide Squad: Kill the Justice League. Судя по всему, в игре будет боевой пропуск, множество игровой валюты и уровни героев.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мягко говоря, это немного не то, чего ожидали фанаты. Судя по комментариям, люди ожидали получить полноценную сюжетную игру со ставкой на историю без признаков того, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет игрой-сервисом. Похоже, именно такой она и будет.

Подлинность скриншота определить трудно, но он датирован 2023 годом, а значит, сборка свежая. Warner Bros. и Rocksteady пока никак не комментировали утечку.

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