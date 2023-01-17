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49 минут назад

Утечка: в игре «Отряд самоубийц» будет боевой пропуск и микротранзакции

Чемпионат.comиещё 1

Издание Twisted Voxel обратило внимание на просочившийся в сеть скриншот с главного меню Suicide Squad: Kill the Justice League. Судя по всему, в игре будет боевой пропуск, множество игровой валюты и уровни героев.

В «Отряде самоубийц» будет боевой пропуск и микротранзакции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мягко говоря, это немного не то, чего ожидали фанаты. Судя по комментариям, люди ожидали получить полноценную сюжетную игру со ставкой на историю без признаков того, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет игрой-сервисом. Похоже, именно такой она и будет.

Подлинность скриншота определить трудно, но он датирован 2023 годом, а значит, сборка свежая. Warner Bros. и Rocksteady пока никак не комментировали утечку.

Чемпионат.com

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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