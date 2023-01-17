Разработчики из Avalanche Software рассказали о функциях доступности, которые появятся в Hogwarts Legacy, заодно раскрыв другие подробности об игре.

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Так, к примеру, стало известно, что в Hogwarts Legacy будут мини-игры с изучением заклинаний. При этом неясно, распространяются ли такие мини-игры на все заклинания или только на избранные. Сообщается, что для их прохождения игрокам придётся выполнять «точные движения». На самом лёгком уровне сложности, «История», мини-игры с заклинаниями нельзя будет «провалить».

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Portkey Games отметила, что всего в Hogwarts Legacy представлено четыре уровня сложности, между которыми можно переключаться в любой момент прохождения. Сложность будет влиять и на сражения, и на различные головоломки.

Также разработчики подчеркнули наличие в игре автосохранений и постоянное отображение мини-карты, которая подсказывает путь к текущей цели.

Появилась и более подробная информация о профессоре по имени Елеазар Фиг. Когда-то он преследовал цель построить карьеру в Министерстве Магии, но оставил всё ради своей жены Мириам, которая путешествовала по миру, изучая исчезновение древней магии.

Через какое-то время Фиг захотел пойти своим путём и начал преподавать изучение Древних рун в школе Хогвартс. Позже он узнал, что Мириам, которая продолжила свои путешествия, была убита. Фиг почувствовал ответственность за произошедшее и решил закончить квест своей жены, заодно узнав, кто стоит за её гибелью.

Фига описывают как доброго профессора, обладающего большими знаниями. Он станет верным союзником игрока во время приключений как внутри замка, так и за его пределами.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля.