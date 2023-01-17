Новый трейлер Tortuga – A Pirate’s Tale посвятили морским баталиям

В конце декабря 2022 года создатели пиратской стратегии Tortuga: A Pirate’s Tale назвали её дату релиза. Игра выходит уже совсем скоро, на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC она появится 19 января 2023 года. При этом РС-версия будет эксклюзивом Epic Games Store.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Одновременно с объявлением о релизе разработчики показали трейлер, посвящённый кастомизации кораблей. А теперь в новом видео мы можем видеть, как наши суда проявят себя в морских сражениях.

Игрокам предстоит стать великими пиратами, начав практически с нуля и освоив более 35 навыков. И важной частью пути к трону короля пиратов будут тактические морские битвы. Нас ждут пошаговые сражения на огромной карте с шестиугольными плитками. И для успеха потребуются не только продуманная подготовка корабля, но и умение быстро принимать тактические решения.