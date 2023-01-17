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50 минут назад

Новый трейлер Tortuga – A Pirate’s Tale посвятили морским баталиям

Игромания.ру

В конце декабря 2022 года создатели пиратской стратегии Tortuga: A Pirate’s Tale назвали её дату релиза. Игра выходит уже совсем скоро, на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC она появится 19 января 2023 года. При этом РС-версия будет эксклюзивом Epic Games Store.

Новый трейлер Tortuga – A Pirate’s Tale посвятили морским баталиям
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одновременно с объявлением о релизе разработчики показали трейлер, посвящённый кастомизации кораблей. А теперь в новом видео мы можем видеть, как наши суда проявят себя в морских сражениях.

Игрокам предстоит стать великими пиратами, начав практически с нуля и освоив более 35 навыков. И важной частью пути к трону короля пиратов будут тактические морские битвы. Нас ждут пошаговые сражения на огромной карте с шестиугольными плитками. И для успеха потребуются не только продуманная подготовка корабля, но и умение быстро принимать тактические решения.

В Tortuga: A Pirate’s Tale нас ждёт 18 уникальных типов кораблей, включая фрегат, линейный корабль, военный галеон и прочие. На пути мы будем сталкиваться историческими персонажами, в том числе знаменитыми пиратами.

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