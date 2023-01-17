Косплеер показала Алую Ведьму из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Косплеер Александра Хомячело, которая известна как Tami, воплотила в жизнь образ Алой Ведьмы из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Съёмкой занималась фотограф Ксения Макарова.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» Ванда Максимофф облачена в тёмно-красный наряд и носит своеобразную диадему, а из-за того, что она стала использовать тёмную магию, кончики её пальцев потемнели. Сборы ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», миновавшей российский прокат, перевалили отметку в 800 млн долларов.

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