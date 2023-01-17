Инди-команда создает игру по мотивам «Сказа о Федоте-Стрельце»

Российский независимый разработчик Павел Павленко поделился в комментарии «Игромании» подробностями создания игры Princess Hunter для PC. Проект представляет собой смесь «Тёмной Башни» Кинга и «Сказа о Федоте-Стрельце» Филатова в жанре RPG/Adventure с элементами дейтсима и менеджментом отряда монстродевоче.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По сюжету главный герой Стрелок призван на службу Алым Королём, который приказал протагонисту собрать принцесс со всех уголков Многомирья. Среди них повелитель выберет себе супругу. Стрелок отправляется в путешествие, а чем оно закончится, предстоит узнать игроку.

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Павел Павленко

«Одним из главных источников вдохновения для меня стала игра Helltaker. Я давно хотел сделать подобный проект, и релиз детища Van Ripper`а дал мощную мотивацию взяться за разработку.

Из легендарного цикла Стивена Кинга я взял концепцию рыцаря-ковбоя и антагониста, управляющего мирозданием. Но мне захотелось рассказать свою историю. Я подумал: а что если Стрелок вынужден служить злому сюзерену? И в голове тут же начали всплывать строчки из сказки Филатова».

Разработчик описывает сеттинг игры как «эклектичное сказочное фэнтези». Игрокам придётся исследовать уровни, которые представляют собой «комнаты-полянки», взаимодействовать с NPC и давать отпор врагам. С последними выявлять сильнейшего придётся в формате карточного баттлера.

В перерывах между битвами и исследованиями игрок сможет лучше узнать своих спутниц. Выбор ответов в диалогах будет влиять на уровень симпатии между персонажами. Причём дружеские отношения принесут игроку различные бонусы.Сроки выхода игры Павел Павленко пока не называет, поскольку команда авторов делает этот проект в свободное время. Хотя сама работа над Princess Hunter длится уже на протяжении полутора лет. Разработку спонсирует сам Павел, который для этих целей продал раритетную машину Ford Custom 1977 года после нескольких лет реставрации.

В команду разработчиков входят пять человек. После начала СВО состав и планы команды претерпели значительные изменения.

Павел Павленко

«В начале февраля было несколько издательств, заинтересованных в нашем проекте. Были предварительные устные договоренности о том, чтобы получить финансирование и продолжить разработку полноценно.



Однако 24 февраля ситуация в отечественном геймдеве и в мире в целом поменялась радикально. Найти инвестиции и вести разработку стало гораздо сложнее. На текущий момент мы сосредоточены на том, чтобы выпустить демку - выражаем смелые надежды, что она привлечет внимани