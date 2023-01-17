В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

К Bright Memory: Infinite вышло свежее обновление с видом от третьего лица

Игромания.руиещё 4

Разработчики шутер-слэшера Bright Memory: Infinite выпустили свежее обновление в честь Лунного Нового года. В его состав вошли:

К Bright Memory: Infinite вышло обновление с видом от третьего лица
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • режим Perspective-Assist с видом от третьего лица только во время передвижения и стрельбы без прицеливания;
  • новые костюмы для главной героини (пока только на PC);
  • Toon Rendering с рендерингом модели главной героини в мультяшном стиле;
  • улучшения оптимизации и исправления различных ошибок.

Bright Memory: Infinite вышла прошлым летом на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. На РС игра доступна с ноября 2021 года.

Действие игры разворачивается в 2036 году — в это время по всему миру в небе наблюдается странное явление. Организация по исследованию сверхъестественных наук отправляет своих агентов в разные регионы с целью изучить феномен. Позже выясняется, что за происходящим скрывается древняя тайна — доселе неизвестная история двух миров, которая вот-вот откроется.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители