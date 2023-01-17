К Bright Memory: Infinite вышло обновление с видом от третьего лица

Разработчики шутер-слэшера Bright Memory: Infinite выпустили свежее обновление в честь Лунного Нового года. В его состав вошли:
Bright Memory: Infinite вышла прошлым летом на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. На РС игра доступна с ноября 2021 года.
Действие игры разворачивается в 2036 году — в это время по всему миру в небе наблюдается странное явление. Организация по исследованию сверхъестественных наук отправляет своих агентов в разные регионы с целью изучить феномен. Позже выясняется, что за происходящим скрывается древняя тайна — доселе неизвестная история двух миров, которая вот-вот откроется.