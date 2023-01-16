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1 час назад

СМИ: NetEase увольняет разработчиков из-за окончания сотрудничества с Blizzard

Игромания.ру

На днях, 23 января, подходит к концу многолетнее сотрудничество Blizzard и NetEase. Китайская компания издавала на территории страны World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Diablo 3, Warcraft 3, StarCraft 2 и Heroes of the Storm.

NetEase увольняет разработчиков из-за окончания сотрудничества с Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает GamesIndustry, разрыв контракта уже сказался на NetEase. Компании пришлось распустить команду, которая отвечала за работу с играми Blizzard на своем внутреннем рынке. По данным South China Morning Post, большинство сотрудников было уволено, многих перевели в другие подразделения. Часть ушла сама после новостей о расторжении контракта.

Из штата в сотню человек пока что на работе остаётся команда из десяти сотрудников. Они занимаются логистикой, связанной с приостановкой затронутых игр, а также обслуживанием клиентов. Но и они лишатся работы уже через полгода.

Никаких известий о новом контракте пока нет. Blizzard уже заявила, что ведёт переговоры с рядом китайских потенциальных партнёров. Но источники сообщают, что в ближайшее время соглашение не будет заключено.

Семь игр Blizzard уже снято с продаж в Китае. Игрокам предлагают сохранить данные о своём аккаунте, поскольку в Китае запрещена передача личных данных между компаниями. Мобильная Diablo Immortal не затронута, так как она разработана совместно NetEase и Blizzard и является частью отдельного соглашения.

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