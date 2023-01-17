ZTE выпустит игровой флагман Red Magic 8 Pro

Китайский производитель смартфонов ZTE объявил, что его дочерний бренд уже в начале февраля выпустит новый игровой смартфон — Red Magic 8 Pro.

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Покупателям будет доступно две версии аппарата — Matte и Void. Обе имеют заметные улучшения в сравнении со своим предшественником. Так, Matte получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища, а Void — 16 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти.

В основу обоих вариантов смартфона ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.