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1 час назад

ZTE призналась, что выпустит игровой флагман Red Magic 8 Pro в Европе уже в феврале

Ferra.ruиещё 1

Китайский производитель смартфонов ZTE объявил, что его дочерний бренд уже в начале февраля выпустит новый игровой смартфон — Red Magic 8 Pro.

ZTE выпустит игровой флагман Red Magic 8 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Покупателям будет доступно две версии аппарата — Matte и Void. Обе имеют заметные улучшения в сравнении со своим предшественником. Так, Matte получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища, а Void — 16 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти.

В основу обоих вариантов смартфона ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Работать новинка будет под управлением Android 13 с установленной поверх оболочкой Redmagic OS 6.0. Заказать Red Magic 8 Pro можно будет уже со 2 февраля. Продажи стартуют в США, Канаде, Великобритании и многих других странах.

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