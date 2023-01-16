Генри Кавилл из Ривии — реалистичная версия актера появилась в The Witcher 3

Команда энтузиастов выпустила модификацию для The Witcher 3 , которая заменяет игровую версию Геральта на Генри Кавилла. Теперь истреблять монстров и заводить романы с чародейками можно в образе голливудского актера.
Модификация создана для обновленной версии «Ведьмака 3», поэтому качество текстур должно быть выше. Для переноса внешности Кавилла моддеры задействовали массу фотографий из открытых источников и даже сканер Facescan.
Скачать модификацию можно с NexusMods.
Ранее стало известно, что третий сезон сериала «Ведьмак» станет для Генри последним. После этого роль Геральта будет играть Лиам Хемсворт.