Генри Кавилл из Ривии — реалистичная версия актера появилась в The Witcher 3

Команда энтузиастов выпустила модификацию для The Witcher 3 , которая заменяет игровую версию Геральта на Генри Кавилла. Теперь истреблять монстров и заводить романы с чародейками можно в образе голливудского актера.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Модификация создана для обновленной версии «Ведьмака 3», поэтому качество текстур должно быть выше. Для переноса внешности Кавилла моддеры задействовали массу фотографий из открытых источников и даже сканер Facescan.

Cq.ru

Скачать модификацию можно с NexusMods.

Cq.ru

Ранее стало известно, что третий сезон сериала «Ведьмак» станет для Генри последним. После этого роль Геральта будет играть Лиам Хемсворт.