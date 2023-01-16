В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
28 минут назад

Генри Кавилл из Ривии — реалистичная версия актера появилась в The Witcher 3

Cq.ru

Команда энтузиастов выпустила модификацию для The Witcher 3 , которая заменяет игровую версию Геральта на Генри Кавилла. Теперь истреблять монстров и заводить романы с чародейками можно в образе голливудского актера.

Генри Кавилл из Ривии — реалистичная версия актера появилась в The Witcher 3
Фото: Cq.ruCq.ru

Модификация создана для обновленной версии «Ведьмака 3», поэтому качество текстур должно быть выше. Для переноса внешности Кавилла моддеры задействовали массу фотографий из открытых источников и даже сканер Facescan.

Cq.ru

Скачать модификацию можно с NexusMods.

Cq.ru

Ранее стало известно, что третий сезон сериала «Ведьмак» станет для Генри последним. После этого роль Геральта будет играть Лиам Хемсворт.

Cq.ru
Игры,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители