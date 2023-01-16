В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

К хоррору White Day 2: The Flower That Tells Lies выпустили третий тизер

Игромания.ру

Весной 2021 года корейская студия Sonnori Corporation анонсировала ужастик White Day 2: The Flower That Tells Lies, продолжение известного хоррора White Day: A Labyrinth Named School. А теперь выпустила очередной тизер-трейлер, в котором показала фрагменты сюжета и атмосферные картины ночной школы.

К хоррору White Day 2: The Flower That Tells Lies выпустили третий тизер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

White Day 2 продолжает историю A Labyrinth Named School: через год после ужасающих событий девочка отправляется в школу, чтобы узнать правду о гибели друга. Но она оказывается далеко не единственной: разных персонажей игры приводят в закрытую школу разные причины, но все они оказываются во власти мстительного призрака.

Год назад, в марте 2022 года, нам показали второй тизер, демонстрирующий, что к расследованию происходящего в старшей школе Йонду подключается полиция. Однако им будет сложно призвать к ответу проклятую школу.

White Day 2: The Flower That Tells Lies выходит в Steam, дата релиза пока не объявлена.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители