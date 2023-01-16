К хоррору White Day 2: The Flower That Tells Lies выпустили третий тизер

Весной 2021 года корейская студия Sonnori Corporation анонсировала ужастик White Day 2: The Flower That Tells Lies, продолжение известного хоррора White Day: A Labyrinth Named School. А теперь выпустила очередной тизер-трейлер, в котором показала фрагменты сюжета и атмосферные картины ночной школы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

White Day 2 продолжает историю A Labyrinth Named School: через год после ужасающих событий девочка отправляется в школу, чтобы узнать правду о гибели друга. Но она оказывается далеко не единственной: разных персонажей игры приводят в закрытую школу разные причины, но все они оказываются во власти мстительного призрака.

Год назад, в марте 2022 года, нам показали второй тизер, демонстрирующий, что к расследованию происходящего в старшей школе Йонду подключается полиция. Однако им будет сложно призвать к ответу проклятую школу.