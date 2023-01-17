Свежий патч для Battlefield 2042 добавит в игру шесть новых «пушек»

Разработчики Battlefield 2042 из студии DICE готовятся выпустить для мультиплеерного шутера обновление 3.1.2 17 января в 12:00 по московскому времени.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Свежий патч не только исправит ряд системных сбоев и ошибок, а также внесёт корректировки по части баланса, но и добавит в игру несколько новых видов оружия, расширив арсенал Battlefield Portal «пушками» из классической Battlefield 1942. В их числе:

Револьвер Mk VI;

Cамозарядная винтовка Gewehr 43;

Снайперская винтовка Gewehr 43 ZF4;

Снайперская винтовка M1 Garand Sniper;

Винтовка No 4;

Пистолет-пулемёт Sten.