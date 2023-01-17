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8 минут назад

Свежий патч для Battlefield 2042 добавит в игру шесть новых «пушек»

Игромания.ру

Разработчики Battlefield 2042 из студии DICE готовятся выпустить для мультиплеерного шутера обновление 3.1.2 17 января в 12:00 по московскому времени.

Свежий патч для Battlefield 2042 добавит в игру шесть новых «пушек»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Свежий патч не только исправит ряд системных сбоев и ошибок, а также внесёт корректировки по части баланса, но и добавит в игру несколько новых видов оружия, расширив арсенал Battlefield Portal «пушками» из классической Battlefield 1942. В их числе:

  • Револьвер Mk VI;
  • Cамозарядная винтовка Gewehr 43;
  • Снайперская винтовка Gewehr 43 ZF4;
  • Снайперская винтовка M1 Garand Sniper;
  • Винтовка No 4;
  • Пистолет-пулемёт Sten.

Авторы также отмечают, что до конца января состоится релиз обновления 3.2.0, в котором игроков ожидает более существенный набор изменений. Наряду с переработанной картой «Разрыв» в Battlefield 2042 вернётся концепция разделения бойцов на классы.

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