Авторы Valheim планируют добавить в игру новую локацию

Разработчики Valheim рассказали о планах на развитие игры, включающих в себя появление новой зоны, заметно отличающейся от предыдущих.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам авторов, в следующем крупном обновлении будет добавлена локация «Пепловые земли», которую населяют умертвия. В настоящим момент ведутся работы по определению настроения и концепции новой зоны, разработчики определяются с её атмосферой и рядом художественных аспектов.

По словам представителей студии, новая локация — не очередной остров, а крупный кусок суши в южной части карты. Край мертвецов встретит игрока как типичными ожившими трупами, так и причудливыми могренами — четырёхлапыми пауками, похожими на сплетение плоти и костей сразу нескольких существ.

Как можно понять по названию, местность в «Пепловых землях» будет покрыта золой, однако концепт-арты грядущей локации разработчики пока не продемонстрировали. Вполне вероятно, что в центре зоны будет потухший или угасающий вулкан.