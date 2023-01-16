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1 час назад

Авторы Valheim планируют добавить в игру локацию, населённую нежитью

Игромания.ру

Разработчики Valheim рассказали о планах на развитие игры, включающих в себя появление новой зоны, заметно отличающейся от предыдущих.

Авторы Valheim планируют добавить в игру новую локацию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам авторов, в следующем крупном обновлении будет добавлена локация «Пепловые земли», которую населяют умертвия. В настоящим момент ведутся работы по определению настроения и концепции новой зоны, разработчики определяются с её атмосферой и рядом художественных аспектов.

По словам представителей студии, новая локация — не очередной остров, а крупный кусок суши в южной части карты. Край мертвецов встретит игрока как типичными ожившими трупами, так и причудливыми могренами — четырёхлапыми пауками, похожими на сплетение плоти и костей сразу нескольких существ.

Как можно понять по названию, местность в «Пепловых землях» будет покрыта золой, однако концепт-арты грядущей локации разработчики пока не продемонстрировали. Вполне вероятно, что в центре зоны будет потухший или угасающий вулкан.

Напоследок авторы Valheim пообещали в будущем быть более открытыми с сообществом и регулярно делиться наработками по новой локации.

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