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12 минут назад

The Callisto Protocol внезапно перестали продавать в России через Steam

Чемпионат.comиещё 1

В сети обратили внимание, что The Callisto Protocol убрали из российского Steam. Если открыть страницу проекта, то можно увидеть ошибку, связанную с недоступностью тайтла в регионе. Ранее проект запретили покупать россиянам через Epic Games Store.

The Callisto Protocol перестали продавать в России через Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если включить VPN, то страница без проблем откроется. Важно отметить, что издатель, похоже, действительно приостановил продажи проекта в России, поскольку купить The Callisto Protocol можно с помощью долларов — рублей, как раньше, нет.

Чемпионат.com

The Callisto Protocol вышла в конце 2022 года и получила смешанные отзывы от игроков и прессы. Более того, если верить СМИ, продажи хоррора совсем не оправдали ожиданий издателя. На разработку якобы было потрачено более $ 162 млн, а по состоянию на 2023-й игра не разошлась тиражом даже в 2 млн копий.

The Callisto Protocol доступна на всех платформа, кроме Nintendo Switch.

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