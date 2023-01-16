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54 минуты назад

В ремейке Silent Hill 2 главного героя действительно сделали старше

Чемпионат.com

Продюсер Silent Hill Мотои Окамото подтвердил, что в ремейке второй части видеоигры было решено увеличить возраст центрального персонажа — Джеймса Сандерленда.

В ремейке Silent Hill 2 главного героя сделали старше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Руководитель проекта рассказал, что после разговора с главным художником Масахиро Ито действительно решил немного состарить героя, что уже заметили игроки. На это повлияли сразу несколько факторов.

Отчасти это связано с тем, что фанаты оригинала стали старше, средний возраст геймеров также вырос. Мы хотим изобразить более зрелого Джеймса, которому пришлось перенести много страданий на протяжении жизни. Поэтому мы увеличили его возраст, хоть и совсем ненамного. На PS2 нельзя было детально нарисовать кожу. В конечном итоге все выглядели молодыми или, по крайней мере, имели гладкую кожу. Теперь, когда мы живем в эпоху PS4 и PS5, мы можем лучше показать точный возраст.

Когда точно выйдет ремейк Silent Hill 2, пока не сообщается.

Игры,Масахиро Ито,
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