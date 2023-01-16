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1 час назад

Авторы Deliver Us Mars рассказали о судьбе звездолёта Zephyr

Игромания.ру

Студия KeokeN Interactive и издательство Frontier Foundry выпустили очередной короткий ролик, посвящённый будущему космическому приключению Deliver Us Mars. Он завершает своеобразный мини-сериал Mission Briefing, в котором создатели рассказали о различных аспектах проекта.

Авторы Deliver Us Mars рассказали о судьбе звездолёта Zephyr
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что мы уже увидели короткие сообщения об игровом окружении и о миссии по спасению потерянных колонистов. А теперь нас познакомили с «Зефиром», космическим кораблём, который доставит нашу героиню и её соратников на Марс.

Игрокам предстоит испытать полный процесс подготовки и старта огромного космического корабля. А затем — ещё и вынести жёсткую аварийную посадку на поверхность Красной планеты. Гибель корабля делает погоню за похищенными ковчегами не просто важной, а жизненно важной: ведь помощь с Земли прибудет не скоро.

Deliver Us Mars выходит 2 февраля на PlayStation, Xbox и PC.

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