Авторы Deliver Us Mars рассказали о судьбе звездолёта Zephyr

Студия KeokeN Interactive и издательство Frontier Foundry выпустили очередной короткий ролик, посвящённый будущему космическому приключению Deliver Us Mars. Он завершает своеобразный мини-сериал Mission Briefing, в котором создатели рассказали о различных аспектах проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что мы уже увидели короткие сообщения об игровом окружении и о миссии по спасению потерянных колонистов. А теперь нас познакомили с «Зефиром», космическим кораблём, который доставит нашу героиню и её соратников на Марс.

Игрокам предстоит испытать полный процесс подготовки и старта огромного космического корабля. А затем — ещё и вынести жёсткую аварийную посадку на поверхность Красной планеты. Гибель корабля делает погоню за похищенными ковчегами не просто важной, а жизненно важной: ведь помощь с Земли прибудет не скоро.