В Hogwarts Legacy можно будет играть четырьмя персонажами

Техподдержка WB Games активно отвечает на вопросы игроков о будущей Hogwarts Legacy. И, хотя по большинству тем сотрудники не могут сообщить никакой новой информации, ряд ответов проясняет перспективы игроков.

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К примеру, относящиеся к кроссплатформенной игре. Как уточнили разработчики, мы не сможем переносить сохранения между РС, Xbox и PlayStation, а также, в будущем, Nintendo Switch. Созданный персонаж будет оставаться на «своей» платформе, хотя аккаунты можно будет связать для получения наград и достижений.

Однако создатели игры предусмотрели четыре отдельных слота сохранения, так что владельцы всех платформ смогут играть на них параллельно. Это, в частности, позволит познакомиться с реалиями всех четырёх факультетов.

В каждом из слотов будет выделено место под пять автоматических сохранений. Вдобавок игроки смогут создавать десять различных сохранений вручную.

Помимо этого, подтверждены графические режимы Performance и Quality, делающие упор на качество и производительность. Пока что неизвестно, будет ли их список расширен к релизу. А вот онлайновых режимов разработчики пока не предусматривают. Но, если интерес игроков будет высоким, они могут задуматься об этой возможности.