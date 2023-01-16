В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
42 минуты назад

В Hogwarts Legacy можно будет играть четырьмя персонажами, за все факультеты

Игромания.ру

Техподдержка WB Games активно отвечает на вопросы игроков о будущей Hogwarts Legacy. И, хотя по большинству тем сотрудники не могут сообщить никакой новой информации, ряд ответов проясняет перспективы игроков.

В Hogwarts Legacy можно будет играть четырьмя персонажами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К примеру, относящиеся к кроссплатформенной игре. Как уточнили разработчики, мы не сможем переносить сохранения между РС, Xbox и PlayStation, а также, в будущем, Nintendo Switch. Созданный персонаж будет оставаться на «своей» платформе, хотя аккаунты можно будет связать для получения наград и достижений.

Однако создатели игры предусмотрели четыре отдельных слота сохранения, так что владельцы всех платформ смогут играть на них параллельно. Это, в частности, позволит познакомиться с реалиями всех четырёх факультетов.

В каждом из слотов будет выделено место под пять автоматических сохранений. Вдобавок игроки смогут создавать десять различных сохранений вручную.

Помимо этого, подтверждены графические режимы Performance и Quality, делающие упор на качество и производительность. Пока что неизвестно, будет ли их список расширен к релизу. А вот онлайновых режимов разработчики пока не предусматривают. Но, если интерес игроков будет высоким, они могут задуматься об этой возможности.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В апреле выпустят версии для Xbox One и PlayStation 4, а в июле игра доберётся до Nintendo Switch.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители