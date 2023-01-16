Авторы Atomic Heart прокомментировали обвинения о связи с Россией

По словам разработчиков, в Mundfish работают специалисты из разных точек мира, а сама компания сосредоточена на создании инновационной игры. Ещё студия изначально выступает «за мир» и не поддерживает «насилие в отношении людей».Однако при этом авторы «не комментируют» темы политики и религии, сейчас их умы, опять же, заняты созданием проекта. Но разработчики не намерены мириться со спамерами и пользователями, которые оставляют им сообщения с оскорблениями и угрозами.