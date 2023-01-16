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35 минут назад

Авторы Atomic Heart прокомментировали обвинения о связи с Россией

Игромания.ру

Создатели шутера Atomic Heart прокомментировали недавние обвинения пользователей сети в отсутствии политических заявлений и связи с Россией.

Авторы Atomic Heart прокомментировали обвинения о связи с Россией
Фото: igromania.ruigromania.ru

По словам разработчиков, в Mundfish работают специалисты из разных точек мира, а сама компания сосредоточена на создании инновационной игры. Ещё студия изначально выступает «за мир» и не поддерживает «насилие в отношении людей».Однако при этом авторы «не комментируют» темы политики и религии, сейчас их умы, опять же, заняты созданием проекта. Но разработчики не намерены мириться со спамерами и пользователями, которые оставляют им сообщения с оскорблениями и угрозами.

Ещё авторы снова подтвердили, что на консолях нового поколения игра будет работать в одном графическом режиме с поддержкой 60 FPS и динамического 4К на PS5 и 60 FPS при динамическом разрешении 1440p на Xbox Series X.

Релиз Atomic Heart намечен на 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC, заодно игра станет частью Xbox Game Pass. В России и СНГ проект на PC будет эксклюзивен для площадки VK Play.

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