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1 час назад

NVIDIA незаметно поменяла чип для видеокарт GeForce RTX 4080

Чемпионат.com

Компания NVIDIA произвела неанонсированную замену чипа в видеокартах GeForce RTX 4080. Партнёры производителя сообщили, что производитель уведомил их об изменении конструкции, первые обновлённые карты поступят в продажу через несколько недель.

NVIDIA незаметно поменяла чип для видеокарт GeForce RTX 4080
Фото: NVIDIANVIDIA

Вместо AD103-300 в новых видеокартах будет использован чип AD103-301. Сообщается, что это позволит снизить затраты на производство — при этом пользователи разницы не заметят, поскольку характеристики свежей версии GeForce RTX 4080 ничем от старого варианта отличаться не будут.

Аналогичные изменения ждут и GeForce RTX 4070, где наряду с версией на чипе AD104-250 появится вариант с AD104-25.

Эксперты отмечают, что хотя себестоимость карт немного уменьшится, покупателям не стоит ждать снижения цен на видеокарты этой линейки.

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