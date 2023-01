Зомби-вирус из сериала The Last of Us существует в реальности: что нужно знать про кордицепс

Во вселенной The Last of Us зомби-апокалипсис был вызван мутировавшей разновидностью грибка кордицепс, который попал в США из стран Южной Америки через зараженные плесенью овощи и зерно. Правительства мира достаточно оперативно отреагировали на первые признаки беды и начали отзывать подозрительные продукты с полок магазинов, но никто даже не подозревал, что пандемия разовьется настолько быстро. Паразитической инфекции потребовалось всего несколько месяцев, чтобы уничтожить примерно 60% человечества. Часть погибла от симптомов, тогда как другая превратилась в носителей грибка, инстинктивно атакующих все живое.