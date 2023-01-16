Зомби-вирус из сериала The Last of Us существует в реальности: что нужно знать про кордицепс

На HBO Max состоялась премьера «Последних из нас» — крупнобюджетного сериала по мотивам одноименной игры, где человечество пало жертвой зомби-апокалипсиса. Но интересно, что причина вымышленной инфекции вполне реальна: грибок под названием кордицепс действительно существует. Рассказываем, как инфекция работает в игре и реальной жизни.

Фото: Steam Steam

Во вселенной The Last of Us зомби-апокалипсис был вызван мутировавшей разновидностью грибка кордицепс, который попал в США из стран Южной Америки через зараженные плесенью овощи и зерно. Правительства мира достаточно оперативно отреагировали на первые признаки беды и начали отзывать подозрительные продукты с полок магазинов, но никто даже не подозревал, что пандемия разовьется настолько быстро. Паразитической инфекции потребовалось всего несколько месяцев, чтобы уничтожить примерно 60% человечества. Часть погибла от симптомов, тогда как другая превратилась в носителей грибка, инстинктивно атакующих все живое.

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Согласно дневникам, запискам и газетным вырезкам внутри игры инфекция протекает в четыре этапа. Первый длится всего два дня с момента заражения: за это время грибок захватывает нервную систему пациента и перехватывает контроль над его высшими мозговыми функциями. На первом этапе зараженный еще похож на обычного человека, но его волосы стремительно выпадают, а кожа покрывается нарывами. Кроме того, пациент начинает вести себя крайне агрессивно и пытается заразить других людей через укус.

Второй этап наступает в течение двух недель после заражения. Если за это время пациент не погиб от симптомов, то развитие грибка вступает в активную фазу. На теле зараженного появляются характерные наросты, в том числе и на голове: инфекция частично лишает человека зрения, но взамен предоставляет примитивные способности к эхолокации. На этой стадии, зараженные все так же атакуют людей, но теперь стараются поджидать их в засадах — например, внутри разрушенных зданий или в тоннелях метро.

Приблизительно спустя год инфекция переходит на третий этап. Кордицепс значительно трансформирует человеческое тело: зараженные полностью теряют зрение из-за грибковых наростов на лице, но без проблем находят новые жертвы при помощи чувствительных рецепторов. Помимо этого, на третьем этапе пациенты обладают куда большей физической силой, чем среднестатистический здоровый человек.

Наконец, если носитель инфекции выживает на протяжении многих лет, он может перейти на четвертый этап. На этой стадии грибковые наросты твердеют и полностью покрывают тело зараженного, превращаясь в своеобразную броню. Из-за возросшей мышечной массы и наростов, похожих на кольчужную чешую, пациенты на четвертом этапе инфекции способны выдержать несколько попаданий из огнестрельного оружия, но двигаются весьма медленно. Они крайне опасны вблизи, поскольку им вполне хватит сил, чтобы голыми руками сломать жертве спину или раздавить череп.

Конечно же, в реальности заражение кордицепсом проходит далеко не так драматично. Прежде всего, грибки из этого семейства, насчитывающего около 600 разновидностей, в природе паразитируют только на некоторых видах насекомых и членистоногих. Например, на муравьях. Проникнув в тело носителя, споры кордицепса медленно захватывают нервную систему насекомого, пожирая его внутренности. Когда инфекция достигает заключительной стадии, грибок перехватывает контроль над мышцами муравья и заставляет его, как марионетку, найти подходящее место для смерти — желательно влажное и не слишком жаркое, чтобы кордицепс смог прорасти. После этого муравей, по команде грибка, прочно закрепляется на какой-нибудь травинке и погибает — из его головы пробивается гриб, который вскоре выбросит споры, чтобы найти новых носителей и продолжить цикл.