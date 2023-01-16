Премьера The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max

Премьера первого эпизода адаптации The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max у некоторых пользователей.

Фото: игромания.ру игромания.ру

Судя по всему, наплыв заинтересованных зрителей оказался чрезвычайно высок, из-за чего и возникли сбои в работе приложения. У некоторых оно на какое-то время перестало работать, тогда как у других появились ошибки при запуске.

Значительный скачок перебоев приложения на специальном графике отметил и портал The DownDetector — он как раз пришёлся на релиз The Last of Us. На пике от пользователей поступило более 700 жалоб о подобных сложностях.