Премьера The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max

Премьера первого эпизода адаптации The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max у некоторых пользователей.

Значительный скачок перебоев приложения на специальном графике отметил и портал The DownDetector — он как раз пришёлся на релиз The Last of Us. На пике от пользователей поступило более 700 жалоб о подобных сложностях.