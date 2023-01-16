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11 минут назад

Премьера The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max

Игромания.ру

Премьера первого эпизода адаптации The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max у некоторых пользователей.

Премьера The Last of Us «обрушила» приложение HBO Max
Фото: игромания.руигромания.ру

Судя по всему, наплыв заинтересованных зрителей оказался чрезвычайно высок, из-за чего и возникли сбои в работе приложения. У некоторых оно на какое-то время перестало работать, тогда как у других появились ошибки при запуске.

Значительный скачок перебоев приложения на специальном графике отметил и портал The DownDetector — он как раз пришёлся на релиз The Last of Us. На пике от пользователей поступило более 700 жалоб о подобных сложностях.

Ранее появились зрительские оценки новинки, которые оказались довольно высокими — в этом мнение пользователей совпало с критиками. Многие оценили атмосферу, работу актёров и близость отдельных моментов к оригиналу.

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