В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
38 минут назад

Авторы Genshin Impact представили двух новых персонажей — Дехью и Мику

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики онлайн-игры Genshin Impact раскрыли первые подробности о новых героях, которых добавят в игру в одном из следующих больших обновлений.

В Genshin Impact представили двух новых персонажей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первой HoYoverse представили пустынную наёмницу Дэхью. Это пятизвёздочный персонаж стихии пиро, который владеет мечом.

Дэхья — весьма уважаемый в кругах наёмников воин. Храбрая, но не импульсивная, сильная, но не высокомерная. За время суровой жизни в пустыне она накопила большой опыт в многочисленных сражениях и отнюдь не является типичным дерзким и невежественным мастером боевых искусств.

Чемпионат.com

Также авторы Genshin Impact показали Мику — четырёхзвёздочного копейщика, картографа и геодезиста Ордо Фавониус из Мондштадта. Стихией героя будет крио.

Мика, член разведывательного отряда Ордо Фавониус, старательно выполняет все обязанности, которые на него возлагают. Ставит палатки, разводит костры для приготовления еды, чинит оборудование… Даже Герта, отвечающая за снабжение, только и делает, что хвалит Мику за расторопность.

Чемпионат.com

Пока точно неизвестно, когда Дэхью и Мику добавят в игру. Вероятнее всего, это случится в обновлении 3.5 — его релиз предварительно намечен на 1 марта 2023 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители