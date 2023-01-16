В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
28 минут назад

Геймер случайно позвонил в полицию и заявил об убийстве двух человек

Lenta.ru

Полиция в Канаде ворвалась в дом к геймеру, который случайно позвонил в службу спасения во время игры и заявил об убийстве двух человек. Об этом сообщает Indy 100.

Геймер случайно позвонил в полицию и заявил об убийстве двух человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина по имени Элайджа был так погружен в компьютерную игру Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, что не заметил, как случайно набрал телефон службы спасения. Ответивший на звонок оператор услышал слова канадца, обращенные к товарищу по игре: «Я убил двух человек». Уже через несколько минут на пороге его дома появились вооруженные полицейские.

Геймеру пришлось оторваться от игры и объяснить ситуацию. Он поднял руки вверх и вышел из дома, после чего попытался убедить стражей порядка, что позвонил им случайно. Несмотря на это, полицейские продолжили допрашивать мужчину и поинтересовались, находился ли кто-то рядом с ним в этот момент. В доме канадца был произведен обыск.

Видео произошедшего стало вирусным в соцсетях. Пользователей соцсетей развеселила эта ситуация.

Ранее сообщалось, что популярные китайские стримеры Чжэн и Ян устали от интернета и видеоигр и попросили себя избить. Получившееся видео, в котором группа мужчин бьет одного из стримеров, а затем валит его на землю, выложили в интернет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители