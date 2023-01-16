Миллиарды часов и миллионы матчей: в PUBG подвели итоги года

Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds подвели итоги за 2022 год, раскрыв различные данные игровой статистики: Более 1,2 млрд сыгранных часов; Почти 5,3 млрд проведённых матчей; Число внутриигровых убийств достигло 6,5 млрд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причём последнюю категорию по убийствам разделили и на локации: Эрангель — более 1,6 млрд; Таэго — свыше 1,4 млрд; Мирамар — почти 1,4 млрд; Санок — более 931 млн; Дестон — свыше 306 млн; Каракин — почти 260 млн; Парамо — больше 160 млн; Хэйвен — свыше 67 млн.

Газета.ру

Самым «смертоносным» оружием при этом оказалась M416 — с её помощью выполнили более 1 млрд убийств. Заодно разработчики предложили пользователям оценить индивидуальные успехи за год с помощью раздела на тематическом сайте.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 16 января, стартовало специальное событие, в рамках которого можно получить сувенирную продукцию по мотивам PUBG — для этого нужно выложить скриншот с собственными итогами и нужными хэштегами на странице «ВКонтакте».

Газета.ру

Заявки принимают до 30 января, всего будет 22 победителя, которых определят в случайном порядке — имена объявят 15 февраля.