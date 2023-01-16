Разработчики Atomic Heart показали прогресс за 4 года

Постепенно приближается дата релиза Atomic Heart. Разработчики решили немного оглянуться назад и вспомнить о том, как выглядела игра.
21 февраля 2023 года планируют выпустить Atomic Heart для консолей PlayStation, Xbox и на ПК. В России и СНГ игру сделали эксклюзивом VK Play.
Команда Mundfish решила вспомнить о том, как Atomic Heart выглядела 4 года назад. В качестве примера использовали геймплейный кадр из версии Atomic Heart, которая датируется 2019 годом.
Новая версия Atomic Heart выглядит так.
Далеко не все оценили новое видение Mundfish. Некоторые пользователи высказали мнение, что стало только хуже. Версия Atomic Heart 2019 года им нравится куда больше..