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54 минуты назад

Разработчики Atomic Heart показали прогресс за 4 года

Inc-News

Постепенно приближается дата релиза Atomic Heart. Разработчики решили немного оглянуться назад и вспомнить о том, как выглядела игра.

Разработчики Atomic Heart показали прогресс за 4 года
Фото: inc-news.ruinc-news.ru

21 февраля 2023 года планируют выпустить Atomic Heart для консолей PlayStation, Xbox и на ПК. В России и СНГ игру сделали эксклюзивом VK Play.

Команда Mundfish решила вспомнить о том, как Atomic Heart выглядела 4 года назад. В качестве примера использовали геймплейный кадр из версии Atomic Heart, которая датируется 2019 годом.

inc-news.ru

Новая версия Atomic Heart выглядит так.

inc-news.ru

Далеко не все оценили новое видение Mundfish. Некоторые пользователи высказали мнение, что стало только хуже. Версия Atomic Heart 2019 года им нравится куда больше..

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