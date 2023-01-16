Разработчики Atomic Heart показали прогресс за 4 года

Постепенно приближается дата релиза Atomic Heart. Разработчики решили немного оглянуться назад и вспомнить о том, как выглядела игра.

Фото: inc-news.ru inc-news.ru

21 февраля 2023 года планируют выпустить Atomic Heart для консолей PlayStation, Xbox и на ПК. В России и СНГ игру сделали эксклюзивом VK Play.

Команда Mundfish решила вспомнить о том, как Atomic Heart выглядела 4 года назад. В качестве примера использовали геймплейный кадр из версии Atomic Heart, которая датируется 2019 годом.

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Новая версия Atomic Heart выглядит так.

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