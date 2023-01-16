Что такое The Last of Us, и почему все обсуждают сериал по мотивам игры

На HBO Max состоялся релиз сериала Last of Us ("Одни из нас", "Последние из нас", в зависимости от перевода) по мотивам одноименной игры — этот проект можно смело назвать одной из самых ожидаемых премьер 2023 года. Объясняем, почему вокруг сериала царит такая шумиха, если вы не в курсе истории первоисточника.
The Last of Us — приключенческая игра студии Naughty Dog, изначально вышедшая в 2013 году на PlayStation 3 (сейчас она также доступна на PS4, PS5 и ПК). Разработкой проекта руководил Нил Дракманн: со-президент Naughty Dog и сценарист, ранее активно работавший над второй и четвертой частями серии Uncharted.
По сюжету The Last of Us мир пал жертвой паразитического грибка под названием кордицепс, который превратил большую часть человечества в агрессивных мутантов. Спасшиеся люди ютятся в немногочисленных колониях, где остатки американской армии наказывают даже за малейшее подозрение на вирус смертной казнью. Главный герой — контрабандист Джоэл, разбитый мужчина за сорок, в разгар эпидемии потерявший дочь. Его серая жизнь кардинально меняется, когда группа повстанцев, сражающихся против тирании военных, поручает протагонисту весьма необычный заказ — переправить на другой конец страны девочку-подростка по имени Элли, которая обладает иммунитетом к болезни.
Сюжетная завязка The Last of Us вдохновлена такими фильмами, как «Дорога» и «Дитя человеческое»: собственно, благодаря кинематографичной постановке игра и получила блестящие отзывы критиков. Журналисты также хвалили геймплей, почерпнувший механики и ключевые идеи из Resident Evil 4 и Ico, но главным продающим пунктом игры было именно повествование. Подавляющее большинство критиков признали сюжет The Last of Us одним из самых качественных среди ААА-проектов; отдельной похвалы удостоилось правдоподобное, трогательное развитие отношений между Джоэлом и Элли, которые из незнакомцев плавно выросли в настоящую семью. Их роли до сих пор считаются одними из лучших в карьере Троя Бейкера и Эшли Джонсон, которые не только озвучили персонажей, но и сыграли их в костюмах для захвата движений.
Популярность первоисточника уже во многом объясняет шумиху вокруг экранизации игры, но здесь также стоит учитывать еще несколько нюансов. Сериалом занимается не только сам Дракманн, написавший сценарий для The Last of Us, но и Крейг Мэзин — автор сюжета нашумевшего «Чернобыля» от HBO. Кроме того, роли главных героев исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи, наиболее известная по «Игре престолов». Иными словами, экранизация The Last of Us является одной из самых высокопрофильных адаптаций видеоигры за последние годы, причем не только в плане бюджета, но и в плане качества. На стриминговой платформе HBO Max пока вышла только первая серия шоу, однако рейтинг критиков на Rotten Tomatoes уже достиг почти безупречной планки в 99%.