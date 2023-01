Что такое The Last of Us, и почему все обсуждают сериал по мотивам игры

На HBO Max состоялся релиз сериала Last of Us ("Одни из нас", "Последние из нас", в зависимости от перевода) по мотивам одноименной игры — этот проект можно смело назвать одной из самых ожидаемых премьер 2023 года. Объясняем, почему вокруг сериала царит такая шумиха, если вы не в курсе истории первоисточника.

Фото: Steam Steam

The Last of Us — приключенческая игра студии Naughty Dog, изначально вышедшая в 2013 году на PlayStation 3 (сейчас она также доступна на PS4, PS5 и ПК). Разработкой проекта руководил Нил Дракманн: со-президент Naughty Dog и сценарист, ранее активно работавший над второй и четвертой частями серии Uncharted.

Видео дня

По сюжету The Last of Us мир пал жертвой паразитического грибка под названием кордицепс, который превратил большую часть человечества в агрессивных мутантов. Спасшиеся люди ютятся в немногочисленных колониях, где остатки американской армии наказывают даже за малейшее подозрение на вирус смертной казнью. Главный герой — контрабандист Джоэл, разбитый мужчина за сорок, в разгар эпидемии потерявший дочь. Его серая жизнь кардинально меняется, когда группа повстанцев, сражающихся против тирании военных, поручает протагонисту весьма необычный заказ — переправить на другой конец страны девочку-подростка по имени Элли, которая обладает иммунитетом к болезни.

Сюжетная завязка The Last of Us вдохновлена такими фильмами, как «Дорога» и «Дитя человеческое»: собственно, благодаря кинематографичной постановке игра и получила блестящие отзывы критиков. Журналисты также хвалили геймплей, почерпнувший механики и ключевые идеи из Resident Evil 4 и Ico, но главным продающим пунктом игры было именно повествование. Подавляющее большинство критиков признали сюжет The Last of Us одним из самых качественных среди ААА-проектов; отдельной похвалы удостоилось правдоподобное, трогательное развитие отношений между Джоэлом и Элли, которые из незнакомцев плавно выросли в настоящую семью. Их роли до сих пор считаются одними из лучших в карьере Троя Бейкера и Эшли Джонсон, которые не только озвучили персонажей, но и сыграли их в костюмах для захвата движений.