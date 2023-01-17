В Сеть утекли новые детали и фотографии артбука Hogwarts Legacy

За три с половиной недели до релиза в сеть утекли фотографии артбука Hogwarts Legacy, из которого можно узнать множество деталей будущего экшена. Так, на прохождение игры по «Гарри Поттеру» уйдёт около 35 часов, однако если пользователь захочет пройти абсолютно все задания и полностью улучшить своего персонажа, изучив в том числе все заклинания, то ему понадобится около 70 часов.