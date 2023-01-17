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22 минуты назад

Утекли новые детали и фотографии артбука Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.comиещё 1

За три с половиной недели до релиза в сеть утекли фотографии артбука Hogwarts Legacy, из которого можно узнать множество деталей будущего экшена. Так, на прохождение игры по «Гарри Поттеру» уйдёт около 35 часов, однако если пользователь захочет пройти абсолютно все задания и полностью улучшить своего персонажа, изучив в том числе все заклинания, то ему понадобится около 70 часов.

В Сеть утекли новые детали и фотографии артбука Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, судя по артам, пользователи смогут побывать в Косом Переулке, а Рождеству разработчики уделили особое внимание: оно выглядит ещё атмосфернее, чем в фильмах и других проектах по вселенной.

WARNER BROS.
WARNER BROS.
WARNER BROS.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля на PS4 и Xbox, а 25 июля доберётся до Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,
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