Инсайдер назвал дату выхода обновлённой трилогии GTA

Инсайдер под ником billbil-kun, известный правдивыми утечками по PS Plus, рассказал, что Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет в EGS уже 19 января в 19:00 МСК.

Фото: igromania.ru igromania.ru

Причём в первые семь дней набор должны отдавать со скидкой в 50% — заодно инсайдер предположил, что игры появятся и в Steam, хотя подтверждений последнего у него нет.

В прошлом уже появлялись намёки на то, что обновлённая трилогия GTA появится на этих площадках. Данные об этом нашли в базе SteamDB и лончере Rockstar Games. Официально пока о релизе не сообщалось.