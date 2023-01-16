В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
56 минут назад

Инсайдер: обновлённая трилогия GTA выйдет в EGS уже&nbsp;19 января

Игромания.руиещё 1

Инсайдер под ником billbil-kun, известный правдивыми утечками по PS Plus, рассказал, что Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет в EGS уже 19 января в 19:00 МСК.

Инсайдер назвал дату выхода обновлённой трилогии GTA
Фото: igromania.ruigromania.ru

Причём в первые семь дней набор должны отдавать со скидкой в 50% — заодно инсайдер предположил, что игры появятся и в Steam, хотя подтверждений последнего у него нет.

В прошлом уже появлялись намёки на то, что обновлённая трилогия GTA появится на этих площадках. Данные об этом нашли в базе SteamDB и лончере Rockstar Games. Официально пока о релизе не сообщалось.

Сборник изначально вышел в 2021 году, собрав разгромные оценки от фанатов и критиков — игроки столкнулись с многочисленными техническими проблемами и багами. Позже Rockstar даже пришлось принести извинения пользователям за ужасное состояние проекта, заодно выпустив серию специальных патчей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители