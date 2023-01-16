Хоррор The Callisto Protocol не окупил разработку и разочаровал инвесторов

Хоррор The Callisto Protocol от создателей серии Dead Space не оправдал ожиданий издателя в лице корейской компании Krafton и инвесторов проекта. Об этом сообщает портал K-Odyssey.

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Согласно подсчетам аналитиков, Krafton инвестировала в The Callisto Protocol свыше 200 млрд вон (около $162 млн). По первоначальному плану издатель рассчитывал на продажи в размере пяти миллионов копий, но теперь верхней планкой для игры называются «хотя бы» два миллиона копий. Всему виной провальный запуск игры, на который повлияли плохая оптимизация и многочисленные баги, а также негативные отзывы от критиков и геймеров.

Все это привело к падению акций Krafton. Аналитики K-Odyssey считают, что компания вряд ли вернула потраченные на разработку средства, что говорит об официальном провале проекта.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.