В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
13 минут назад

Хоррор The Callisto Protocol не окупил разработку и разочаровал инвесторов

Газета.Ru

Хоррор The Callisto Protocol от создателей серии Dead Space не оправдал ожиданий издателя в лице корейской компании Krafton и инвесторов проекта. Об этом сообщает портал K-Odyssey.

Хоррор The Callisto Protocol не окупил разработку и разочаровал инвесторов
Фото: газета.ругазета.ру

Согласно подсчетам аналитиков, Krafton инвестировала в The Callisto Protocol свыше 200 млрд вон (около $162 млн). По первоначальному плану издатель рассчитывал на продажи в размере пяти миллионов копий, но теперь верхней планкой для игры называются «хотя бы» два миллиона копий. Всему виной провальный запуск игры, на который повлияли плохая оптимизация и многочисленные баги, а также негативные отзывы от критиков и геймеров.

Все это привело к падению акций Krafton. Аналитики K-Odyssey считают, что компания вряд ли вернула потраченные на разработку средства, что говорит об официальном провале проекта.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что питерские разработчики показали первый трейлер игры Vasilisa and Baba Yaga.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители