Sony скоро анонсирует проект от сторонней студии

The Snitch (через Insider Gaming) в Discord отправил сообщение, где сообщил, что узнал информацию из надёжного источника. Sony якобы собирается раскрыть «новую игру от сторонней студии». Интересно, что в утечке также утверждается, что анонс состоится «очень скоро».

Фото: inc-news.ru inc-news.ru

Конечно, «новый проект от сторонней студии» - описание, которое не изобилует подробностями. Но фанаты надеются, что это как-то связано со слухами о ремейке Metal Gear Solid 3.