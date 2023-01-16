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46 минут назад

Известный информатор: Sony скоро анонсирует проект от сторонней студии

Inc-News

The Snitch (через Insider Gaming) в Discord отправил сообщение, где сообщил, что узнал информацию из надёжного источника. Sony якобы собирается раскрыть «новую игру от сторонней студии». Интересно, что в утечке также утверждается, что анонс состоится «очень скоро».

Sony скоро анонсирует проект от сторонней студии
Фото: inc-news.ruinc-news.ru

Конечно, «новый проект от сторонней студии» - описание, которое не изобилует подробностями. Но фанаты надеются, что это как-то связано со слухами о ремейке Metal Gear Solid 3.

Напомним, ранее The Snitch публиковал добытые сведения в Twitter, но с недавних пор от этого отказался и теперь информация от него иногда появляется в Discord.

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