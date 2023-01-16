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1 час назад

Sony объявила цены на PlayStation VR2 в Китае

Газета.Ru

Компания Sony объявила, что устройство виртуальной реальности PlayStation VR2, созданное специально для консоли PlayStation 5, выйдет во всем мире 22 февраля 2023 года. Как сообщает портал IT Home, стоимость комплекта, в который входят сам шлем, контроллер PlayStation VR2 Sense и стереогарнитура, в Китае составит 4499 юаней (около $660).

Sony объявила цены на PlayStation VR2
Фото: Газета.руГазета.ру

Также вместе со шлемом в магазинах появится подставка для зарядки контроллера PlayStation VR2 Sense. Ее предназначение в зарядке контроллера без подключения к консоли, что освобождает USB-порт. Стоимость устройства в Китае составит 359 юаней, или около $55.

Уже известна первая игра для PlayStation VR2 в Китае — это Ranch Planet. Известно, что ранее Sony назвала рекомендованную цену для PlayStation VR2 в США — она составила $550.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как разработчик создал себе «виртуальную жену» из нейросетей за $1 тыс., но удалил ее из-за ревности — настоящая девушка программиста заявила, что он начал проводить больше времени с искусственным интеллектом, а не с ней.

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