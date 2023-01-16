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1 час назад

Фанатский ремейк Oblivion на движке Skyrim выйдет к 2025 году

Игромания.ру

Команда авторов фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, который создаётся на движке Skyrim, сообщила, что релиз Skyblivion состоится к 2025 году.

Стала известна дата выхода фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim
Фото: igromania.ruigromania.ru

В честь анонса появился новый трейлер проекта, а разработчик под ником Rebelzize отметил, что сроки релиза могут сдвинуть и на более ранний срок. Однако для этого требуется помощь волонтёров, которые могут ускорить процесс производства.

Заодно создатели поблагодарили фанатов, которые поддерживали их начинание вcе последние годы — разработка мода началась ещё в 2012 году, однако полноценно за проект авторы взялись лишь в 2016-м.

За создание ремейка в том числе отвечают фанаты, которые ранее занимались переносом Morrowind на движок Oblivion.

Пользователи сети предположили, что Skyblivion наверняка выйдет раньше официальной шестой части The Elder Scrolls, которая пока не обладает датой релиза. Предполагается, кстати, что игра может остаться эксклюзивом Xbox и PC.

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