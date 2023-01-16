Стала известна дата выхода фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Команда авторов фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, который создаётся на движке Skyrim, сообщила, что релиз Skyblivion состоится к 2025 году.

Фото: igromania.ru igromania.ru

В честь анонса появился новый трейлер проекта, а разработчик под ником Rebelzize отметил, что сроки релиза могут сдвинуть и на более ранний срок. Однако для этого требуется помощь волонтёров, которые могут ускорить процесс производства.

Заодно создатели поблагодарили фанатов, которые поддерживали их начинание вcе последние годы — разработка мода началась ещё в 2012 году, однако полноценно за проект авторы взялись лишь в 2016-м.

За создание ремейка в том числе отвечают фанаты, которые ранее занимались переносом Morrowind на движок Oblivion.