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27 минут назад

"Ъ": в России вырос спрос на аренду игровых приставок

Газета.Ruиещё 4

В 2022 году в России выросла популярность сдачи игровых приставок в аренду. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

"Ъ": в России вырос спрос на аренду игровых приставок
Фото: газета.ругазета.ру

Так, например, спрос на аренду игровых приставок на Avito вырос на 43%, а количество предложений — на 73%. В сервисе «Арентер» спрос на прокат консолей за год вырос в четыре раза. Как отмечают участники рынка, эта услуга набирала популярность еще до начала спецоперации на Украине, но уход производителей приставок с российского рынка и сокращение количества игровых устройств в магазинах подстегнули этот процесс.

Отмечается, что на сервисах объявлений приставки нередко сдаются в аренду вместе с играми, а также контроллерами и рулями. Опрошенные «Ъ» эксперты назвали такие предложения «логичными», так как у человека, который берет консоль напрокат, вряд ли имеются собственные игры и геймпады.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в китайских магазинах обнаружили прототипы портативной игровой консоли от Lenovo — она была отменена за несколько месяцев до анонса и выхода в продажу в 2022 году.

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