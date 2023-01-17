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1 час назад

В Atomic Heart будет «нежная роболеди» Наташа

Чемпионат.comиещё 1

Авторы отечественного шутера Atomic Heart из студии Mundfish показали робота Наташу. По словам разработчиков, Наташа представляет собой фембота. По мнению команды, игроки подобное очень любят.

В Atomic Heart будет «нежная роболеди» Наташа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наташа — массивный робот и один из боссов игры, с которым столкнутся игроки. Разработчики описывают Наташу как нежную и милую роболеди, но на деле этот враг способен наносить много урона и постоянно держать игрока в напряжении.

Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Разработка ведётся уже в течение нескольких лет.

Релиз намечен на 21 февраля 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С нашими впечатлениями от тайтла на специальной презентации можно ознакомиться ниже.

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