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37 минут назад

Питерская студия Baba Yaga Games показала трейлер Vasilisa and Baba Yaga

Игромания.ру

Независимая студия Baba Yaga Games была основана в 2016 году в Санкт-Петербурге, и её основу составляют две художницы: Ася Юрина и Люба Нурмухамбетова. С момента открытия студия работала над шестью проектами, однако до релиза добрались лишь два: детское обучающее приложение «И снова весна!» и приключение One Eyed Kutkh по сказкам народов Крайнего Севера.

Питерская студия Baba Yaga Games показала трейлер Vasilisa and Baba Yaga
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А теперь разработчики представили первый трейлер своей новой игры, работа над которой продолжалась в течение пяти лет с периодическими паузами. Эта жуткое приключение Vasilisa and Baba Yaga по мотивам сказки «Василиса Прекрасная».

Героиня игры отправляется в кошмарный лес, где обитает Баба-Яга. Василиса хочет попросить у неё волшебную силу, однако в доброте и бескорыстии лесная обитательница сроду не была замечена. К счастью, Василисе всегда готова помочь куколка, подаренная умершей матерью.

Пока что нет никакой информации о сроках выхода нового приключения.

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