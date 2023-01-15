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45 минут назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 стала самой продаваемой игрой 2022 года в США

Игромания.ру

Call of Duty: Modern Warfare II вышла в прошлом октябре и всего за несколько месяцев стала самой продаваемой игрой 2022 года в США.

Названа самая продаваемая игра 2022 года в США
Фото: Игромания.руИгромания.ру

До её релиза лидером оставалась февральская Elden Ring, которая теперь занимает в чарте второе место. А закрывает топ-3 Madden NFL 23. Десятка самых продаваемых игр 2022 года в США выглядит следующим образом:

  1. Call of Duty: Modern Warfare II;
  2. Elden Ring;
  3. Madden NFL 23;
  4. God of War: Ragnarok;
  5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga;
  6. Pokemon Scarlet и Pokemon Violet;
  7. FIFA 23;
  8. Pokemon Legends: Arceus;
  9. Horizon Forbidden West;
  10. MLB: The Show 22.

Напомним, что информация о цифровых продажах игр Pokemon и MLB: The Show 22 не раскрывается. Реальные цифры могут быть значительно выше.

Стоит отметить и местный декабрьский чарт продаж, которым завершился прошлый год. Лидером также оказалась Call of Duty: Modern Warfare II, а следом за ней расположились Pokemon Scarlet / Violet и God of War: Ragnarok. Топ-10 самых продаваемых игр за декабрь 2022-го представлен ниже: Call of Duty: Modern Warfare II Pokemon Scarlet и Pokemon Violet; God of War: Ragnarok; Madden NFL 23; FIFA 23; Sonic Frontiers; Elden Ring; Need for Speed: Unbound; Mario Kart 8; Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

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