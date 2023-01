Названа самая продаваемая игра 2022 года в США

Стоит отметить и местный декабрьский чарт продаж, которым завершился прошлый год. Лидером также оказалась Call of Duty: Modern Warfare II, а следом за ней расположились Pokemon Scarlet / Violet и God of War: Ragnarok. Топ-10 самых продаваемых игр за декабрь 2022-го представлен ниже: Call of Duty: Modern Warfare II Pokemon Scarlet и Pokemon Violet; God of War: Ragnarok; Madden NFL 23; FIFA 23; Sonic Frontiers; Elden Ring; Need for Speed: Unbound; Mario Kart 8; Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.