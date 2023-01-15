Названа самая продаваемая игра 2022 года в США

Call of Duty: Modern Warfare II вышла в прошлом октябре и всего за несколько месяцев стала самой продаваемой игрой 2022 года в США.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

До её релиза лидером оставалась февральская Elden Ring, которая теперь занимает в чарте второе место. А закрывает топ-3 Madden NFL 23. Десятка самых продаваемых игр 2022 года в США выглядит следующим образом:

Call of Duty: Modern Warfare II; Elden Ring; Madden NFL 23; God of War: Ragnarok; Lego Star Wars: The Skywalker Saga; Pokemon Scarlet и Pokemon Violet; FIFA 23; Pokemon Legends: Arceus; Horizon Forbidden West; MLB: The Show 22.

Напомним, что информация о цифровых продажах игр Pokemon и MLB: The Show 22 не раскрывается. Реальные цифры могут быть значительно выше.