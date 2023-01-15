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18 минут назад

Хоррор-головоломку Friday the 13th: Killer Puzzle снимут с продажи в конце месяца

Игромания.ру

Blue Wizard Digital объявила о вынужденном снятии с продажи хоррор-головоломки Friday the 13th: Killer Puzzle. Причина такого шага — невозможность продлить лицензию. Игра и её DLC пропадут с цифровых витрин всех актуальных платформ уже 23 января.

Хоррор-головоломку Friday the 13th: Killer Puzzle снимут с продажи
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что пользователи, которые успели приобрести или загрузить Friday the 13th: Killer Puzzle до назначенной даты, продолжат иметь к ней доступ. Это касается и дополнительного контента.

Friday the 13th: Killer Puzzle предлагает взять на себя роль культового Джейсона Вурхиза, который должен преследовать беспечных туристов на 150 различных уровнях — от лагеря «Хрустальное озеро» и небоскрёбов Манхэттена до супермакс-тюрем и космических станций.

Каждый уровень представляет из себя головоломку, которую нужно решить, чтобы кровавое действо Джейсона прошло гладко. С каждым новым уровнем игроки получают доступ к разнообразному орудию и костюмам.

Оригинальный релиз Friday the 13th: Killer Puzzle состоялся в 2018 году. Сейчас игра доступна на РС, iOS, Android, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В 2020-м году разработчики сообщили о том, что с Friday the 13th: Killer Puzzle познакомилось более 17 миллионов игроков.

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